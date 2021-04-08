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    Вибухівка у дворі. Арестович прокоментував загибель п’ятирічної дитини на Донбасі

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    Загибель дитини обговорюватимуть на черговому засіданні ТКГ - Вибухівка у дворі. Арестович прокоментував загибель п’ятирічної дитини на Донбасі
    Загибель дитини обговорюватимуть на черговому засіданні ТКГ
    Фото: Алексей Арестович/Facebook

    Російська сторона розкидає небезпечні вибухові пристрої, проінформував Арестович

    Дитина на Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Про це розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович в етері Громадського радіо, передає «Укрінформ».

    «За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидає небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина», – повідомив Арестович.

    Він додав, що загибель дитини та поранення однієї цивільної людини будуть обговорювати на черговому засіданні ТКГ 13-14 квітня.

    Моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті від 6 квітня повідомила, що поспілкувалась телефоном із бабусею загиблого в селі Олександрівське хлопчика. Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

    ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини. Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

    Російські гібридні сили стверджують, що вибухівку скинули з українського безпілотника, однак будь-які докази цьому відсутні. Трагедія сталась у тилу окупованої території, за 15 кілометрів від лінії розмежування.

    Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. 8 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, він відвідає передові позиції.

    Теги: Донбас війна Олексій Арестович
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