Від скіфів до війни сьогодення: історія України за 15 хвилин (відео)

Інститут національної пам'яті створив відео про історію української держави

До Дня державності, яке цьогоріч українці відзначають вперше, Інститут національної пам'яті підготував відео, в якому за 15 хвилин можна продивитися історію України.

«День Української Державності встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року. Пам’ятна дата акцентує на спадкоємності сучасної України від Давньоруської держави Володимира Великого з її столицею у Києві. Саме тому для Дня Державності була обрана дата 28 липня, коли в Україні також відзначають День Хрещення Київської Руси-України. Вибір Володимиром Великим християнства як головної релігії Русі став цивілізаційним і зумовив історичний зв’язок українських земель із Європою», – розповіли творці відеоряду.

Ролик показує, що наші предки творили тут державні формування ще тисячу років тому, і цей процес державотворення простежується крізь усю нашу історію. Відео ще раз унаочнює, що українці тривалий час були включені у європейський цивілізаційний простір, розвивали на своїх землях різні форми урядування, творили культурний простір, взаємодіючи з іншими народами, зокрема європейськими і тюркськими.

Нагадаємо, сьогодні вперше святкуємо День Української державності.

Також президент Литви прибув до України, щоб відзначити День державності.