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Відключення світла у Чернівецькій області 12 грудня: графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла у Чернівецькій області 12 грудня: графіки
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З 07:00 по 22:00 у Чернівцях та областях буде відключення світла

Завтра, 12 грудня, у Чернівецькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 22:00. Про це повідомляє «Чернівціобленерго».

Графіки відключення світла на Буковині 12 грудня
Графіки відключення світла на Буковині 12 грудня
скріншот

Коли буде світло у Чернівецькій області 12 грудня

Перша група:

  • з 00:00 по 08:00
  • з 11:00 по 14:00
  • з 17:00 по 00:00

Друга група:

  • з 00:00 по 07:00
  • з 10:00 по 13:00
  • з 16:00 по 20:00
  • з 22:00 по 00:00

Третя група:

  • з 00:00 по 12:00
  • з 15:00 по 18:00
  • з 21:00 по 00:00

Четверта група:

  • з 00:00 по 11:00
  • з 14:00 по 17:00
  • з 20:00 по 00:00

П'ята група:

  • з 00:00 по 10:00
  • з 13:00 по 16:00
  • з 19:00 по 00:00

Шоста група:

  • з 00:00 по 09:00
  • з 12:00 по 15:00
  • з 18:00 по 00:00

Сьома група:

  • з 00:00 по 08:00
  • з 11:00 по 14:00
  • з 17:00 по 00:00

Восьма група:

  • з 00:00 по 07:00
  • з 10:00 по 13:00
  • з 16:00 по 20:00
  • з 22:00 по 00:00

Дев'ята група:

  • з 00:00 по 12:00
  • з 15:00 по 18:00
  • з 21:00 по 00:00

10 група:

  • з 00:00 по 11:00
  • з 14:00 по 17:00
  • з 20:00 по 00:00

11 група:

  • з 00:00 по 10:00
  • з 13:00 по 16:00
  • з 19:00 по 00:00

12 група:

  • з 00:00 по 09:00
  • з 12:00 по 15:00
  • з 18:00 по 00:00

13 група:

  • з 00:00 по 08:00
  • з 11:00 по 14:00
  • з 17:00 по 00:00

14 група:

  • з 00:00 по 07:00
  • з 10:00 по 13:00
  • з 16:00 по 20:00
  • з 22:00 по 00:00

15 група:

  • з 00:00 по 12:00
  • з 15:00 по 18:00
  • з 21:00 по 00:00

16 група:

  • з 00:00 по 11:00
  • з 14:00 по 17:00
  • з 20:00 по 00:00

17 група:

  • з 00:00 по 10:00
  • з 13:00 по 16:00
  • з 19:00 по 00:00

18 група:

  • з 00:00 по 09:00
  • з 12:00 по 15:00
  • з 18:00 по 00:00

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Чернівці Чернівецька область Буковина

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