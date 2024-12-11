Відключення світла у Чернівецькій області 12 грудня: графіки
З 07:00 по 22:00 у Чернівцях та областях буде відключення світла
Завтра, 12 грудня, у Чернівецькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 22:00. Про це повідомляє «Чернівціобленерго».
Коли буде світло у Чернівецькій області 12 грудня
Перша група:
- з 00:00 по 08:00
- з 11:00 по 14:00
- з 17:00 по 00:00
Друга група:
- з 00:00 по 07:00
- з 10:00 по 13:00
- з 16:00 по 20:00
- з 22:00 по 00:00
Третя група:
- з 00:00 по 12:00
- з 15:00 по 18:00
- з 21:00 по 00:00
Четверта група:
- з 00:00 по 11:00
- з 14:00 по 17:00
- з 20:00 по 00:00
П'ята група:
- з 00:00 по 10:00
- з 13:00 по 16:00
- з 19:00 по 00:00
Шоста група:
- з 00:00 по 09:00
- з 12:00 по 15:00
- з 18:00 по 00:00
Сьома група:
- з 00:00 по 08:00
- з 11:00 по 14:00
- з 17:00 по 00:00
Восьма група:
- з 00:00 по 07:00
- з 10:00 по 13:00
- з 16:00 по 20:00
- з 22:00 по 00:00
Дев'ята група:
- з 00:00 по 12:00
- з 15:00 по 18:00
- з 21:00 по 00:00
10 група:
- з 00:00 по 11:00
- з 14:00 по 17:00
- з 20:00 по 00:00
11 група:
- з 00:00 по 10:00
- з 13:00 по 16:00
- з 19:00 по 00:00
12 група:
- з 00:00 по 09:00
- з 12:00 по 15:00
- з 18:00 по 00:00
13 група:
- з 00:00 по 08:00
- з 11:00 по 14:00
- з 17:00 по 00:00
14 група:
- з 00:00 по 07:00
- з 10:00 по 13:00
- з 16:00 по 20:00
- з 22:00 по 00:00
15 група:
- з 00:00 по 12:00
- з 15:00 по 18:00
- з 21:00 по 00:00
16 група:
- з 00:00 по 11:00
- з 14:00 по 17:00
- з 20:00 по 00:00
17 група:
- з 00:00 по 10:00
- з 13:00 по 16:00
- з 19:00 по 00:00
18 група:
- з 00:00 по 09:00
- з 12:00 по 15:00
- з 18:00 по 00:00
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.
Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.
До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.
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