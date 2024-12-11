Відключення світла у Чернівецькій області 12 грудня: графіки

З 07:00 по 22:00 у Чернівцях та областях буде відключення світла

Завтра, 12 грудня, у Чернівецькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 22:00. Про це повідомляє «Чернівціобленерго».

Графіки відключення світла на Буковині 12 грудня скріншот

Коли буде світло у Чернівецькій області 12 грудня

Перша група:

з 00:00 по 08:00

з 11:00 по 14:00

з 17:00 по 00:00

Друга група:

з 00:00 по 07:00

з 10:00 по 13:00

з 16:00 по 20:00

з 22:00 по 00:00

Третя група:

з 00:00 по 12:00

з 15:00 по 18:00

з 21:00 по 00:00

Четверта група:

з 00:00 по 11:00

з 14:00 по 17:00

з 20:00 по 00:00

П'ята група:

з 00:00 по 10:00

з 13:00 по 16:00

з 19:00 по 00:00

Шоста група:

з 00:00 по 09:00

з 12:00 по 15:00

з 18:00 по 00:00

Сьома група:

з 00:00 по 08:00

з 11:00 по 14:00

з 17:00 по 00:00

Восьма група:

з 00:00 по 07:00

з 10:00 по 13:00

з 16:00 по 20:00

з 22:00 по 00:00

Дев'ята група:

з 00:00 по 12:00

з 15:00 по 18:00

з 21:00 по 00:00

10 група:

з 00:00 по 11:00

з 14:00 по 17:00

з 20:00 по 00:00

11 група:

з 00:00 по 10:00

з 13:00 по 16:00

з 19:00 по 00:00

12 група:

з 00:00 по 09:00

з 12:00 по 15:00

з 18:00 по 00:00

13 група:

з 00:00 по 08:00

з 11:00 по 14:00

з 17:00 по 00:00

14 група:

з 00:00 по 07:00

з 10:00 по 13:00

з 16:00 по 20:00

з 22:00 по 00:00

15 група:

з 00:00 по 12:00

з 15:00 по 18:00

з 21:00 по 00:00

16 група:

з 00:00 по 11:00

з 14:00 по 17:00

з 20:00 по 00:00

17 група:

з 00:00 по 10:00

з 13:00 по 16:00

з 19:00 по 00:00

18 група:

з 00:00 по 09:00

з 12:00 по 15:00

з 18:00 по 00:00

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.