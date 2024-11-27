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У Тернополі електротранспорт частково відновив роботу після атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Тернополі електротранспорт частково відновив роботу після атаки РФ
Тернопільські тролейбуси їздитимуть переважно зранку та після 16:00
фото з відкритих джерел

У ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя

Сьогодні, 27 листопада, у Тернополі частково запрацював електротранспорт після ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами мера, громадський транспорт Тернополя працює за звичним графіком. Однак тролейбуси їздитимуть переважно зранку та після 16:00 – це зроблено задля економії електроенергії.

«Час прибуття можна відстежити онлайн через «ДеТранспорт». Маю надію, що енергетики відновлять електропостачання для стабільної роботи міста», – написав Надал.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило.

Згодом стало відомо, що у Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів.

Увечері 26 листопада очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода заявляв, що у місті вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури, що дозволяє забезпечувати стабільне функціонування лікарень, водоканалів, котелень та інших важливих установ. Утім, для населення ввели тимчасові відключення світла.

До слова, «Укренерго» оновило інформацію про відключення світла 27 листопада. Так, обмеження діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості й бізнесу.

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Теги: Тернопіль громадський транспорт обстріл енергетика відключення світла електроенергія мер Сергій Надал

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