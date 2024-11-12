Мінцифри пояснило, як залишитися на зв'язку під час відключень світла

Одна з ключових проблем під час знеструмлень – погіршення якості мобільного звʼязку

До знеструмлень треба готуватися до того, як вони розпочалися. Росія не полишає спроб знищити критичну інфраструктуру, тому загроза вимикання світла залишається завжди. Міністерство цифрової трансформації пояснило, як залишитися в мережі під час відключення електроенергії.

«Одна з ключових проблем під час знеструмлень – погіршення якості мобільного звʼязку. Додзвонитися до сімʼї, викликати швидку або поліцію – критична потреба, яка має бути закрита попри відсутність електроенергії», – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дії, які допоможуть зберегти звʼязок під час знеструмлень:

Уточніть у свого провайдера, чи може він забезпечити інтернетом під час знеструмлень. Деякі провайдери використовують технологію xPON, яка дає змогу мати інтернет до 72 годин без світла. Якщо ваш провайдер не використовує такого – знайдіть іншого. Після приєднання придбайте павербанк до wi-fi роутера та пристрою з'єднання з мережею.

Скористайтеся налаштуванням національного роумінгу. На картинці зображена покрокова інструкція, як це зробити на своєму смартфоні.

Інструкція, як налаштувати національний роумінг скріншот

Вимкніть автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах.

Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у застосунку «Дія». У них ви зможете підзарядити гаджети та під'єднатися до інтернету.

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