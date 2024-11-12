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Мінцифри пояснило, як залишитися на зв'язку під час відключень світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мінцифри пояснило, як залишитися на зв'язку під час відключень світла
Ворог не полишає спроб знищити критичну інфраструктуру, тому загроза вимикання світла залишається завжди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одна з ключових проблем під час знеструмлень – погіршення якості мобільного звʼязку

До знеструмлень треба готуватися до того, як вони розпочалися. Росія не полишає спроб знищити критичну інфраструктуру, тому загроза вимикання світла залишається завжди. Міністерство цифрової трансформації пояснило, як залишитися в мережі під час відключення електроенергії.

«Одна з ключових проблем під час знеструмлень – погіршення якості мобільного звʼязку. Додзвонитися до сімʼї, викликати швидку або поліцію – критична потреба, яка має бути закрита попри відсутність електроенергії», – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дії, які допоможуть зберегти звʼязок під час знеструмлень:

  • Уточніть у свого провайдера, чи може він забезпечити інтернетом під час знеструмлень. Деякі провайдери використовують технологію xPON, яка дає змогу мати інтернет до 72 годин без світла. Якщо ваш провайдер не використовує такого – знайдіть іншого. Після приєднання придбайте павербанк до wi-fi роутера та пристрою з'єднання з мережею.

  • Скористайтеся налаштуванням національного роумінгу. На картинці зображена покрокова інструкція, як це зробити на своєму смартфоні.
Інструкція, як налаштувати національний роумінг
Інструкція, як налаштувати національний роумінг
скріншот
  • Вимкніть автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах.
  • Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у застосунку «Дія». У них ви зможете підзарядити гаджети та під'єднатися до інтернету.

Нагадаємо, в «Укренерго» готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт. За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності і це – «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.

Раніше повідомлялося, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

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Теги: відключення відключення світла мобільний зв’язок мобільні оператори Україна українці Міністерство цифрової трансформації України енергетика війна електроенергія Михайло Федоров

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