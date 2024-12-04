Україна скоротила імпорт електроенергії попри зростання споживання – експертка назвала причину

Головною перешкодою для збільшення імпорту електроенергії є нижча гранична ціна на українському ринку – аналітикиня

Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова.

За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

«У години «вечірнього піка», коли споживання в енергосистемі найвище, імпорт в середньому сягав лише 27% від загальних технічних можливостей», – зазначила Орлова.

Експертка пояснила, що головною перешкодою для збільшення імпорту електроенергії стала нижча гранична ціна на українському ринку. Хоча регулятор ініціював процедуру зміни прайс-кепів з грудня 2024 року, фактично таке рішення не було прийнято.

«Наразі розглядається можливість зміни граничних цін вже з січня 2025», – зазначила Дар'я Орлова.

Раніше народний депутат та перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Україна недостатньо використовує можливості імпорту електроенергії, що призводить до жорсткіших графіків відключень. Депутат пояснює це неефективними рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.