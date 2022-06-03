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    Суспільство

    Відома співачка несподівано заговорила українською (відео)

    Відома співачка несподівано заговорила українською (відео)
    фото з відкритих джерел

    Світлана Лобода опублікувала відео розмови зі своїм хрещеником

    Відома українська співачка Світлана Лобода опублікувала відео, на якому вона розмовляє зі своїм хрещеником українською мовою.

    На відео співачка розповіла, що шалено прив’язана до своєї сім’ї, а особливо до свого хрещеника.

    «Мій улюблений хрещеник Андрійко – особлива дитина і відтоді, як він з'явився на світ, я завжди поруч з ним. Допомагаю йому відчувати себе впевненіше в цьому непростому житті і ніколи не переставати вірити в диво. Кожній дитині важливо відчувати підтримку і безумовне прийняття», – підписала ролик Лобода.

    При цьому шанувальники більше звернули увагу на те, що співачка заговорила українською мовою.

    «У вас відмінна українська мова. Вам йде», «Ви так красиво говорите українською», «Спасибі, що одумалася», «Яка ви молодець», – написали в коментарях до відео.

    Раніше повідомлялося, що співачка Світлана Лобода, яка вісім років будувала кар’єру в Росії, передала територіальній обороні Борисполя автомобіль для перевезення поранених із лінії фронту. Також вона перерахувала понад 1,5 млн. грн. на бронежилети та турнікети для воїнів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відома співачка несподівано заговорила українською (відео)