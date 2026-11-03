Повернувся з Польщі і став на захист України. Згадаймо Олександра Кудрицького

На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Кудрицький, понад 100 одиниць знищеної техніки ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Кудрицького.

Молодший сержант Олександр Кудрицький, військовослужбовець Національної гвардії України, загинув 26 січня 2026 року під час виконання бойового завдання по знищенню бронетехніки противника в районі села Чорне у Вільхуватській сільській громаді Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Трибуну-Бровари.

Олександр Михайлович – корінний броварчанин. Єдиний син матері, яка виховувала його сама. У Броварах закінчив школу, потім – вивчився на зварювальника в місцевому ПТУ (зараз – Броварський професійний коледж).

«Він був дуже гарним фахівцем, кваліфікованим зварювальником. І дуже якісно та відповідально виконував свою роботу», – розповіли друзі про загиблого.

Знайомі згадують Олександра як дуже добру, компанійську людину, яка нікому не відмовляла у допомозі. Кудрицький багато часу приділяв роботі, у вільний час грав у комп’ютерні ігри.

До великої війни Олександр поїхав на заробітки в Польщу – працював зварювальником на заводі. Але в перші дні повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та пішов на фронт добровольцем.

На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Кудрицький, понад 100 бойових виїздів, більше 100 одиниць знищеної техніки ворога фото: Трибуна Бровари

Олександр Кудрицький (позивний Отвал) служив молодшим сержантом на посаді командира екіпажу групи експлуатації та забезпечення безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення Національної гвардії України.

«За кожною людиною стоїть історія: історія сім’ї, дружби, служби. В усіх цих напрямках Саша був взірцем… На службі він був дуже надійним – йому не треба було повторювати двічі. Не шукав приводів чому ні, а тільки шляхи, як виконати завдання», – розповів про полеглого його командир.

Олександр Кудрицький загинув 26 січня 2026 року під час виконання бойового завдання із знищення бронетехніки противника в районі н.п. Чорне Харківської області.

На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Михайлович, понад 100 бойових виїздів, більше 100 одиниць знищеної техніки ворога.

Наказом головнокомандувача ЗСУ від 9 грудня 2025 року молодший сержант Олександр Михайлович Кудрицький нагороджений «Золотим Хрестом». Захисник так і не дочекався своєї нагороди, аби прийняти особисто, – її передав рідним загиблого командир на церемонії прощання.

Олександру Кудрицькому назавжди 36 років. У нього залишилась мама…

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