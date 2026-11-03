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Повернувся з Польщі і став на захист України. Згадаймо Олександра Кудрицького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Повернувся з Польщі і став на захист України. Згадаймо Олександра Кудрицького
Олександр Кудрицький нагороджений відзнакою «Золотий хрест», яку не встиг отримати 
колаж: glavcom.ua

На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Кудрицький, понад 100 одиниць знищеної техніки ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Кудрицького.

Молодший сержант Олександр Кудрицький, військовослужбовець Національної гвардії України, загинув 26 січня 2026 року під час виконання бойового завдання по знищенню бронетехніки противника в районі села Чорне у Вільхуватській сільській громаді Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Трибуну-Бровари.

Олександр Михайлович – корінний броварчанин. Єдиний син матері, яка виховувала його сама. У Броварах закінчив школу, потім – вивчився на зварювальника в місцевому ПТУ (зараз – Броварський професійний коледж).

«Він був дуже гарним фахівцем, кваліфікованим зварювальником. І дуже якісно та відповідально виконував свою роботу», – розповіли друзі про загиблого.

Знайомі згадують Олександра як дуже добру, компанійську людину, яка нікому не відмовляла у допомозі. Кудрицький багато часу приділяв роботі, у вільний час грав у комп’ютерні ігри.

До великої війни Олександр поїхав на заробітки в Польщу – працював зварювальником на заводі. Але в перші дні повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та пішов на фронт добровольцем.

На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Кудрицький, понад 100 бойових виїздів, більше 100 одиниць знищеної техніки ворога
На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Кудрицький, понад 100 бойових виїздів, більше 100 одиниць знищеної техніки ворога
фото: Трибуна Бровари

Олександр Кудрицький (позивний Отвал) служив молодшим сержантом на посаді командира екіпажу групи експлуатації та забезпечення безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення Національної гвардії України.

«За кожною людиною стоїть історія: історія сім’ї, дружби, служби. В усіх цих напрямках Саша був взірцем… На службі він був дуже надійним – йому не треба було повторювати двічі. Не шукав приводів чому ні, а тільки шляхи, як виконати завдання», – розповів про полеглого його командир.

Олександр Кудрицький загинув 26 січня 2026 року під час виконання бойового завдання із знищення бронетехніки противника в районі н.п. Чорне Харківської області.

На рахунку екіпажу, яким командував Олександр Михайлович, понад 100 бойових виїздів, більше 100 одиниць знищеної техніки ворога.

Наказом головнокомандувача ЗСУ від 9 грудня 2025 року молодший сержант Олександр Михайлович Кудрицький нагороджений «Золотим Хрестом». Захисник так і не дочекався своєї нагороди, аби прийняти особисто, – її передав рідним загиблого командир на церемонії прощання.

Олександру Кудрицькому назавжди 36 років. У нього залишилась мама…

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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