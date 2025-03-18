Зеленський вшанував у Львові пам’ять полеглих захисників України

Зеленський поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі

Зеленський: Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави

Президент України Володимир Зеленський прибув до Львова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента та соцмережі голови держави.

Зеленський поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі, де з квітня 2022 року ховають воїнів, які полягли в боях із російськими окупантами.

У Львові президент ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.



"Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям", - наголосив Зеленський. pic.twitter.com/Z7vN7fzIkd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 18, 2025

«Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям», – написав очільник держави.

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

Нагадаємо, 18 березня 2014 року сталася спроба анексії Росією українського Криму – після так званого «референдуму» було підписано незаконний «Договір про прийняття Криму до складу Росії». В Україні через агресію оголошено першу хвилю часткової мобілізації.

До слова, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тис. км пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам» – каже він. За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.