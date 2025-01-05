На Прикарпатті вся сім’я отруїлась чадним газом

Рятувальники нагадують, що чадний газ абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини

Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя

У Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом. Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області.

В Коломийському районі зареєстрували випадок отруєння чадним газом.

«Подія трапилась у місті Коломия, де постраждали четверо людей, з яких двоє – діти: 2010 та 2019 р.н., та батьки: чоловік 1980 р.н. і жінка 1987 р.н., всіх госпіталізовано в лікувальні заклади Коломийського району», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною отруєння може бути несправність газового котла.

Рятувальники нагадують, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Відомо, що чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. А встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці виявили 55-річного водія, який їздив за кермом із посвідченням померлого батька. Також у нього були ознаки наркотичного сп’яніння.