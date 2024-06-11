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Воєнкор Лукацький: Фото смерті Да Вінчі є, і колись вони будуть оприлюднені

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Воєнкор Лукацький: Фото смерті Да Вінчі є, і колись вони будуть оприлюднені
Лукацький: Ліберови були разом із Да Вінчі, коли він загинув від уламків мінометної міни
фото: Libkos - Костянтин і Влада Ліберови

«Це дуже персональне, прийде час, і Ліберови опублікують ці фото»

Українські фотокореспонденти Владислава та Костянтин Ліберови мають світлини останніх хвилин життя Героя України, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі. Про це повідомив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, Ліберови були разом із Да Вінчі, коли він загинув від уламків мінометної міни.

«Я бачив світлини, як він помирав у них на очах. Це дуже персональне, прийде час, і Ліберови це опублікують. Да Вінчі їх дуже любив, вони часто зустрічалися і багато часу проводили разом», – повідомив Єфрем Лукацький.

Фотокореспондент додав, що це не єдині світлини Ліберових, яких ще не бачив світ.

Нагадаємо, у березні 2023 року у боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

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Теги: смерть фотокореспондент Дмитро Коцюбайло

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