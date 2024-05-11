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На Вінниччині сталася масштабна аварія: загинули троє поліцейських

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Вінниччині сталася масштабна аварія: загинули троє поліцейських
Один правоохоронець госпіталізований до лікарні
фото: Національна поліція

Причини та обставини аварії встановлюються

Сьогодні, 11 травня, на обʼїзній дорозі Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє поліцейських. Про це повідомляє пресслужбу Національної поліції.

«За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині сталася масштабна аварія: загинули троє поліцейських фото 1

Нацполіції зазначає, що водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження. На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються. 

 За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, зазначають поліцейські.

Нагадаємо, що у Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП є постраждалі, серед них троє дітей.

До слова, мінівантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.

Теги: Національна поліція України ДТП Вінниця смерть поліція

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