«Війну розпочали українці». Віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові (відео)
Парафіяни Московської церкви заявили, що саме Україна розпочала війну з Росією
Парафіяни УПЦ Московського патріархату у Львові опинилися в центрі скандалу. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією. Про це повідомляє видання «Варта».
3 квітня мешканка Львова влаштувала пікет, щоб підтримати військового, якого побили служителі Московської церкви. Однак до неї підійшли обурені парафіяни УПЦ МП.
Вони почали доводили дівчині з плакатом проти РПЦ, що їхня церква з РФ нібито ніяк не пов’язана. Однак конструктивного діалогу не вийшло: віряни обізвали дівчину. Згодом чоловік заявив, що підтримує УПЦ МП, тому що є «руським».
Раптово до дівчини підійшла літня жінка, яка заявила, хто, на її думку, почав війну в Україні.
«А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!» – заявила вірянка.
Протестувальниця відповила, що Росія розпочала війну в Україні, на що парафіяни почали кричати, що це «брехня». Пізніше в коментарі місцевим ЗМІ дівчина, яка влаштувала пікет, заявила, що її основною метою було показати, що філії РПЦ не місце у Львові, а обов'язок кожного цивільного громадянина – викоренити все російське з України.
Нагадаємо, що на Житомирщині служитель УПЦ МП ударив по голові 10-річного хлопчика з прапором України.
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