«Війну розпочали українці». Віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові (відео)

Парафіяни Московської церкви заявили, що саме Україна розпочала війну з Росією

Парафіяни УПЦ Московського патріархату у Львові опинилися в центрі скандалу. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією. Про це повідомляє видання «Варта».

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 квітня мешканка Львова влаштувала пікет, щоб підтримати військового, якого побили служителі Московської церкви. Однак до неї підійшли обурені парафіяни УПЦ МП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони почали доводили дівчині з плакатом проти РПЦ, що їхня церква з РФ нібито ніяк не пов’язана. Однак конструктивного діалогу не вийшло: віряни обізвали дівчину. Згодом чоловік заявив, що підтримує УПЦ МП, тому що є «руським».

Раптово до дівчини підійшла літня жінка, яка заявила, хто, на її думку, почав війну в Україні.

«А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!» – заявила вірянка.

Протестувальниця відповила, що Росія розпочала війну в Україні, на що парафіяни почали кричати, що це «брехня». Пізніше в коментарі місцевим ЗМІ дівчина, яка влаштувала пікет, заявила, що її основною метою було показати, що філії РПЦ не місце у Львові, а обов'язок кожного цивільного громадянина – викоренити все російське з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що на Житомирщині служитель УПЦ МП ударив по голові 10-річного хлопчика з прапором України.