Тетяна Чорновол обрала незвичний одяг для військових дій (фото)

Патріотична військова форма Тетяни Чорновол та тубус від ракети, з якого, за її словами вона «дещо влупила»

Жодну сукню я не носила з такою впевненістю у своїй красі, як свою бойову форму – Тетяна Чорновол

Громадська активістка та військова Тетяна Чорновол розповіла у соцмережах, чому, ймовірно, вона не буде носити жіночу форму ЗСУ, а також показала, яку патріотичну форму обрала для себе нині.

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Чорновол зазначила, що жіночу форму вона не отримувала, тож воює «в чому хоче та в чому зручно». За її словами, наразі її форма патріотична: речам вже декілька десятків років, і вони надають їй силу духу.

«Я модниця і бандерівка. Тому зараз я воюю у вишиванці бійця УПА! Їй на зміну парадна – вишиванка Січового стрільця. Ну, це не 100 відсотків, але так може бути, бо я купила собі старі чоловічі вишиванки минулого сторіччя і переконала себе, що їх до мене носили відважні чоловіки, які виборювали незалежність України передімною та мінусували на мскалів, як я. Вишиванка як, естафета воїна. Це мене надихає...», – зазначила військова.

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Вишиванка «бійця УПА», як її називає Тетяна Чорновол фото: Тетяна Чорновол

Окремо Тетяна Чорновол розповіла, чим її форма якісна і зручна для роботи у польових умовах. У вишиванці «бійця УПА» Чорновол перебуває на всіх бойових позицях, це для неї як китель. Поверх неї одягається тепла товстка флісова кофта і пухова жилетка. За її словами, куртки дуже сковують руки, тому військова їх не дуже любить, хоч і носить з собою.

Чорновол додала, що наврядчи буде носити жіночу форму ЗСУ, якщо її видадуть, адже її вона не влаштовує тим, що дуже обтискає бедра.

«Для мене дуже важливо, щоб штани були широкі. Тому я одягаюся в кілька шарів, а щоб не змокріти під час біганини треба, щоб була повітряна прослойка в кожному шарі. Тому я одягаю теплі штанці з начесом, широкі, а зверху військові штани, ще ширші. Шаровари», – зазначила Тетяна Чорновол.

За її словами, військова мода має свої виклики, тож для Чорновол важливо, аби одяг був зручним для всього: бігати, лазити, бути в багнюці, не знімати кілька діб, спати і при цьому мати гарний вигляд. Військова додала, що не любить термобілизну за те, що вона утримує запах поту.

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«Люблю теплу бавовну з начесом, широку з повітрям. Люблю користуватися парфумами, маленькі пляшечки обов'язково можна знайти в якійсь з моїх числених кишеньок. Тому підібрати форму важко, купуєш, одягаєш, забраковуєш, і то не те, і те не таке, а як попало щось, що відповідає всім вимогам заношуєш до дір, але зашиваєш їх, і така істерика, коли щось з такого забудеш на позиції на яку не можеш повернутися», – зазначила Тетяна Чорновол.

Також Чорновол додала, що жодну сукню вона не носила з такою впевненістю, як свою бойову форму.

Нагадаємо, торік Міноборони презентувало нову жіночу військову форму.

Стало відомо, що Міноборони сертифікувало перший бронежилет для українських захисниць.