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Директор Інституту української мови оцінив останні резонансні заяви Ірини Фаріон

Катерина Іванова
glavcom.ua
Директор Інституту української мови оцінив останні резонансні заяви Ірини Фаріон
фото з відкритих джерел

Професор Гриценко: «Показово, що знані в країні військові з бойовим досвідом публічно засвідчили свою солідарність із позицією Фаріон»

Виступи Ірини Фаріон, які були спрямовані на пробудження української свідомості у певних можновладців, не завжди були приємними для них, саме тому й сформувалося потужне коло впливових очікувальників на «скандал» із Фаріон. Про це директор Інституту української мови Національної академії наук Павло Гриценко розповів у спецпроєкті «Главкома» «Про мову».

Директор Інституту наголошує, що хоч не всім до вподоби риторика мовознавиці, проте широкі кола українців прислухаються до її думок, які в першу чергу містять ідеї зміцнення й розбудови України.

Павло Гриценко пригадав інтерв’ю Фаріон 4 листопада 2023 року, коли їй поставили питання про оцінку ситуації не просто з використанням російської мови, а російськомовними військовими. І вона не ухилилася від прямої відповіді, висказавши те, на чому і до цього не раз наголошувала. Проте замість обговорення доцільності використання російської мови, всі почали «трусити» сторінки біографії колишньої нардепки та публікувати психоаналізи її особистості.

«Прикро, що суть сказаного Іриною Фаріон, її ідеї українськоцентризму обговорювати не стали, бо це далеко не для всіх вигідний вектор суспільних розмислів.

Не захотіли почути констатації, що в Україні приписи Конституції, вимоги мовного закону не сповна реалізовані і що це загрожує національній безпеці; не почули, що антиукраїнські сили продовжують спекулювати на тому, що в армії є воїни-патріоти, які самовіддано захищають Україну, але водночас не виконують настанову головнокомандувача та багатьох командирів, які показують приклад удержавлення української мови і на фронті», – підкреслив директор Інституту мови.

На його думку, заяви мовознавиці не раз стосувалися конкретних дій можновладців чи громадських діячів. Її оцінки, висловлені публічно та гостро, аби розбудити свідомість багатьох українців, не завжди були приємними для тих, про кого мовилося. Тому й сформувалося потужне коло впливових очікувальників на «скандал» із Фаріон. 

«До речі, показово, що знані в країні військові з бойовим досвідом публічно засвідчили свою солідарність із позицією Ірини Фаріон щодо безальтернативного володіння українською мовою нашими воїнами», – підкреслює Павло Гриценко.

Він також додає, що у своїх зверненнях до російськомовних воїнів Ірина Фаріон виявилася суголосною з народною позицією. Тому, за його словами, слід обговорювати не стиль висловлювання мовознавиці, а приховані проблеми України, яких багато хто не бажає об’єктивно й відповідально визнати. 

Нагадаємо, Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською. Мовознавиця вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі.

Згодом після скандалу Фаріон було звільнено з «Львівської політехніки».

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Теги: військові скандал Ірина Фаріон Павло Гриценко стиль

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