В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів: подробиці
Вартість квитка становитиме 800 гривень
З Одеси до аеропорту Кишинів з 1 березня на регулярній основі курсуватиме аеротрансфер. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
Наразі йде облаштування спеціальних касс та трансферів. А перший запуск по маршруту відбувся вже цього тижня.
Вартість квитка становитиме 800 гривень. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.
Для того, щоб скористатися послугами аеротрансферу, потрібно зазначити відповідну інформацію на сайті обласної військової адміністрації та показати квиток на літак, а також надати інформацію щодо рейсу.
Завдяки тому, що пасажири будуть попередньо надавати інформацію про свій маршрут і вона спрямовуватиметься прикордонникам – скоротиться час у дорозі.
Раніше повідомлялося, що АТ «Укрзалізниця» уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.
Нагадаємо, Чеський залізничний лоукостер RegioJet запускає відразу декілька маршрутів з України в країни ЄС. Один вже цього року, інші – з наступного.
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