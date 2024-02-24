В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів: подробиці

Вартість квитка становитиме 800 гривень

З Одеси до аеропорту Кишинів з 1 березня на регулярній основі курсуватиме аеротрансфер. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Наразі йде облаштування спеціальних касс та трансферів. А перший запуск по маршруту відбувся вже цього тижня.

Вартість квитка становитиме 800 гривень. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.

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Для того, щоб скористатися послугами аеротрансферу, потрібно зазначити відповідну інформацію на сайті обласної військової адміністрації та показати квиток на літак, а також надати інформацію щодо рейсу.

Завдяки тому, що пасажири будуть попередньо надавати інформацію про свій маршрут і вона спрямовуватиметься прикордонникам – скоротиться час у дорозі.

Раніше повідомлялося, що АТ «Укрзалізниця» уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.

Нагадаємо, Чеський залізничний лоукостер RegioJet запускає відразу декілька маршрутів з України в країни ЄС. Один вже цього року, інші – з наступного.