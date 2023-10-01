Російські хакери атакували офіційний сайт королівської родини Великої Британії

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet

Сайт Royal.uk показував користувачам повідомлення про помилку

Вебсайт королівської родини Великої Британії зазнав кібератаки. Російська хакерська група Killnet взяла на себе відповідальність за інцидент. Про це пише Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що сайт Royal.uk показував користувачам повідомлення про помилку. Згодом він запускав додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж дозволити їм відвідати сторінку.

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet, опублікувавши про це у своєму каналі Telegram, але не було підтверджено, що вони за нею стоять.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Сполучені Штати в координації з Великою Британією наклали санкції на одинадцятьох громадян Росії, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.

Нагадаємо, що нещодавно російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України.

Також повідомлялося, що російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України. Наразі не зрозуміло, наскільки успішними були спроби злому. Служба безпеки України заявила, що «заблокувала» деякі спроби злому, але також визнала, що росіяни «захопили» планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.