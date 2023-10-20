Одружився напередодні загибелі. Згадаймо Сергія Молчанова, який став воїном у 19 років

До повномасштабного вторгнення хлопець активно займався волонтерством: допомагав військовим у Харківському шпиталі, у Маріуполі, Києві та Тернополі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Молчанова.

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На війні загинув 21-річний захисник Сергій Молчанов, який останні роки жив у Маріуполі й розвивав у місті Пласт. Лише у червні він одружився з коханою Катериною, а вже у жовтні його життя обірвалося.

Сергій пішов на фронт добровільно фото: Serhii Molchanov / Facebook

«Раніше мріяв про армію, уявляв як це круто, війна та все таке… – написав Сергій в одному зі своїх останніх дописів у соцмережі. – Зараз мрії зовсім інші, зараз мрію про живих хлопців, про пікап для підрозділу, про те як в*бати танк дроном, про нічник, про тепловий дрон, про зв’язок, про те як підвищити свою боєздатність та збільшити шанс іншим вижити. Головна мрія стала це вижити в цій клятій війні та відчути теплі обійми дружини. Боже, якщо ти мене чуєш, в аду ми вже побували, прийми нас в рай».

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Сергій Молчанов був родом із Харківщини фото: Serhii Molchanov / Facebook

Сергій Молчанов загинув 11 жовтня цього року в Серебрянському лісі на Луганщині. Він служив сержантом та став воїном у 19 років.

Сергій був оператором дронів у складі Сил спеціальних операцій фото: Serhii Molchanov / Facebook

У 2021 році юнак вступив до академії, навчався в Маріупольському осередку, під час навчання докладався до розвитку Пласту на сході. Він завжди твердо говорив про свою патріотичну позицію, і в перші дні повномасштабного вторгнення не зміг сидіти в осередку та поїхав добровольцем в Київ, а звідти – на найгарячіші напрямки.

Сергій брав участь у боях за Бахмут фото: Serhii Molchanov / Facebook

Сергій мав пластове псевдо та військовий позивний Пельмень. Один з відновників Пласту в Маріуполі, де став виховником мішаного юнацького гуртка.

Сергій Молчанов на фронті з 19 років фото: Serhii Molchanov / Facebook

До повномасштабного вторгнення хлопець активно займався волонтерством: допомагав військовим у Харківському шпиталі, у Маріуполі, Києві та Тернополі. Проходив військові вишколи.

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Коли почалось повномасштабне вторгнення, Сергій Молчанов виїхав із Маріуполя і вступив до лав ЗСУ фото: Serhii Molchanov / Facebook

Сергій був оператором дронів. Брав участь у жорстоких боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку. Був контужений, але після короткого лікування повернувся на фронт.

Народився та виріс Сергій на Харківщині. Проте, у червні цього року одружився з дівчиною із Тернополя.

Сергій з нареченою фото: Serhii Molchanov / Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.