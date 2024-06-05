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Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову
Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до ТЦК
фото ілюстративне

Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік

Кабінет Міністрів України має намір відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.

За її словами, в Міністерстві оборони юридично мають рацію, коли кажуть, що 17-річні українці, які наразі перебувають за кордоном, повинні приїхати в Україну та стати на військовий облік, оскільки так виписані чинні правила.

«Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації», – заявила Верещук.
У цьому зв'язку, вже розроблено відповідну постанову, яка зараз проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

«Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік –  або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану», – повідомила Верещук.

Раніше командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуться за місцем реєстрації за допомогою повісток. Надалі вони повинні прибути в ТЦК та стати на військовий облік.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані повинні протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою. 

Теги: мобілізація уряд Ірина Верещук

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