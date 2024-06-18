Ніяких адмінпослуг для ухилянтів? Міністр юстиції пояснив свою заяву
Міністр наголосив, що має на увазі послуги, які входять до компетенції органів Міністерства юстиції
Державні органи при наданні адміністративних послуг можуть попросити у військовозобов'язаних громадян пред'явити військово-обліковий документ – військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або приписне посвідчення. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в коментарі «Апострофу».
Міністр наголосив, що має на увазі послуги, які входять до компетенції органів Міністерства юстиції.
Зокрема йдеться про:
- реєстрація права на нерухоме майно та бізнес (зокрема – вирішення питань банкрутства);
- реєстрація актів цивільного стану;
- нотаріальні послуги;
- міжнародна правова допомога.
«Наприклад, реєстрація транспортного засобу: до цього ми не маємо стосунків, це послуга МВС. І радити, чи вимагати під час реєстрації автомобіля військовий квиток – це не наша компетенція. А от коли йдеться про реєстрацію шлюбу, там у заяві є графа, пов'язана із ставленням до військової служби. І у РАГСі цілком можуть попросити показати військовий квиток. Але можуть і не просити – просто записати за словами нареченого номер документа. А можуть взагалі вписати до графи: військово-обліковий документ не пред'явлено», – розповів Малюська.
Утім, від початку повномасштабної війни з Росією під час реєстрації шлюбу військово-обліковий документ просять показати все частіше. Міністр зазначив, що ця норма вже частково практикується, і підкреслив, що критично важливих послуг вона не стосується.
До відома, роз'яснити ситуацію міністр Юстиції був змушений після того, як його слова про те, що людям, які уникають мобілізації, можуть відмовляти в адмінпослугах, потрактували як ствердні. Тож міністру довелося розставити крапки над «і». Таж Малюська зазначив, що всюди, де держава якось спілкується з громадянином, надаючи йому адміністративні послуги, з'являється можливість попросити військово-обліковий документ.
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