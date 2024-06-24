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Всеукраїнська аграрна рада б’є на сполох: перед збором урожаю бракує комбайнерів і водіїв зерновозів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Всеукраїнська аграрна рада б’є на сполох: перед збором урожаю бракує комбайнерів і водіїв зерновозів
Брак кваліфікованих спеціалістів-аграріїв битиме по продовольчій безпеці нашої країни
фото з відкритих джерел

Минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв

Всеукраїнська аграрна рада фіксує колосальний дефіцит кадрів внаслідок мобілізації. Відчувається гостра нестача комбайнерів і водіїв вантажівок. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«Зараз фактично проходимо п’яту хвилю бронювання. І зарезервувати 50% працівників, які дозволяє законодавство, практично немає вже з кого. Маємо парадоксальну ситуацію: з одного боку, аграрний сектор наповнює державний бюджет, гроші з якого перерозподіляються на оборону країни. З іншого – брак кваліфікованих спеціалістів-аграріїв бумерангом битиме по продовольчій безпеці нашої країни», – говорить Денис Марчук.

Він зауважив, що сьогодні жодна компанія не ризикне посадити студента за кермо комбайна вартістю $300-400 тис. Для опанування потрібних навичок і знань необхідно, щонайменше, пів року.

Представник аграрної ради вважає ідею Мінагрополітики щодо бронювання на рік фахівців агросектору виправданою. Він наголошує: у нинішніх умовах, коли працівники сільського господарства працюють чотири місяці, а наступні два місяці збирають довідки на повторне бронювання, це негативно впливає на роботу  підприємств. Плюс є ризики, що поки готуються документи, працівників можуть мобілізувати.

Великі сподівання у Всеукраїнській аграрній раді покладають на електронне бронювання, завдяки якому вдасться уникнути бюрократичних процедур. Нагадаємо, що віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запровадження електронного бронювання від мобілізації в застосунку «Дія». Ця функція стане доступною вже у липні.

Нагадаємо, що минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв. По-перше, автоматично пролонгуються чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. По-друге, нове бронювання буде надаватись на 12 місяців (до цього діяло пів року). Відповідні зміни Кабмін дійсно відобразив у новій постанові від 5 червня №650.

Також урядовець уточнив: попри загальну норму бронювання до 50% за деякими професіями можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї квоти. А ось цю частину повідомлення Висоцького нині на практиці неможливо реалізувати.

До слова, 19 червня Мінагрополітики провело робочу нараду щодо бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та під час воєнного стану. Як зазначила у коментарі «Главкому» виконувачка обов’язків начальника відділу з питань мобілізаційної роботи міністерства Юлія Бабенко, найбільше запитань у присутніх викликала норма, яку було вилучено з урядової постанови від 27 січня 2023 року №76. Вона стосувалася бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств за мобілізаційним завданням.

Читайте також: Бронювання аграріїв. Кому вірити?
Теги: аграрії мобілізація бронювання від мобілізації

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