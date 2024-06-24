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Волинська ОВА придумала, що робити із ухилянтами, які провалили екзамени у виші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Волинська ОВА придумала, що робити із ухилянтами, які провалили екзамени у виші
Виші надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування, до ТЦК
фото ілюстративне

На Волині списки відрахованих студентів передаватимуться до ТЦК

Вищі навчальні заклади Волинської області передаватимуть до територіальних і центрів комплектування та соціального захисту  списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Волинської ОВА.

Як зазначається, одним із питань під час чергового засідання Ради оборони області, був вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування, розповіли в пресслужбі.

«Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах», – заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

Як повідомлялося, українські студенти іноземних вишів мають особисто стати на облік в ТЦК.

Нагадаємо, по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Читайте також: Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію 
Теги: ТЦК студенти Волинська область мобілізація

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