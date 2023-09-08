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Куба ліквідувала російську мережу, що вербувала громадян на війну в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Куба ліквідувала російську мережу, що вербувала громадян на війну в Україні
Росія вербувала кубинців до своєї армії
колаж: 24tv.ua

Учасникам злочинної мережі може загрожувати до 30 років в'язниці, довічне ув'язнення або страта

Влада Куби повідомила про арешт 17 осіб, які імовірно пов'язані зі злочинною мережею, яка вербувала кубинців до російської армії. Про це пише Reuters.

Цього тижня кубинська влада повідомила про розкриття мережі, учасники якої вербували кубинських громадян на війну в Україні на боці Росії. Тоді в МВС Куби заявили, що працюють над «нейтралізацією та ліквідацією» групи.

«У результаті проведеного розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, у тому числі організатор цієї діяльності», – цитує агентство Reuters заяву полковника міністерства Сезара Родрігеса.

Родрігес не назвав імен заарештованих, але зазначив, що лідер групи спирався на двох осіб, які мешкають на острові, щоб вербувати кубинців для участі у бойових діях.

Прокурор Хосе Луїс Рейєс заявив, що учасникам злочинної мережі може загрожувати до 30 років в'язниці, довічне ув'язнення або страта – залежно від тяжкості та характеру скоєних злочинів.

Статті, за якими проходять обвинувачені, включають торгівлю людьми, найманство та ворожі дії проти іноземної держави.

Як повідомила британська розвідка, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

Теги: Куба росія Україна війна

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