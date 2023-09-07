Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі

Міністерство оборони України найближчим часом запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати», – заявив Умєров.

Він також наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

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Крім того, новопризначений очільник Міноборони наголосив, що серед першочергових завдань для нього буде підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

«Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні», – сказав Умєров.

Він додав, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

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До слова, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців.