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Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони
Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток та цифровізувати ВЛК
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі

Міністерство оборони України найближчим часом запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати», – заявив Умєров.

Він також наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

Крім того, новопризначений очільник Міноборони наголосив, що серед першочергових завдань для нього буде підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

«Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні», – сказав Умєров.

Він додав, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

До слова, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців.

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Теги: військові Рустем Умєров Міноборони

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