Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм
Війна ще більше згуртувала давніх друзів Залужного та Шапталу
фото з відкритих джерел

Генерал розповів, що із ювіляром вони дружать майже все життя

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний тепло привітав друга з ювілеєм.

«Мій Друг, Герой України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Шаптала сьогодні відзначає 50-річчя», – поділився Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм фото 1

Генерал розповів, що із ювіляром вони дружать майже все життя, гідно пройшли військові шляхи, досягнувши їх вершин, і, головне, залишились людьми.

«Війна згуртувала нас, підкреслила сутність. Мужність, виваженість і людяність Сергія Олександровича проявилися з перших днів російського вторгнення у 2014-му році. Орден Богдана Хмельницького та «Золота зірка» Героя України це тільки доводять. Як і те, що старший син обрав шлях батька і є офіцером Збройних Сил України.

Безсонні ночі, десятки годин напруженої роботи, тисячі документів – все для забезпечення боєздатності війська, все для прийдешньої Перемоги.

Дякую за дружбу, за надійне плече і підтримку! За самовіддану службу своєму народові! Честь служити пліч-о-пліч у цей трагічний і величний час!

Многії літа, мій Друже! Щастя вашій прекрасній родині! Хай повниться ваш славетний козацький рід! Хай квітне наша Україна!», – ідеться у вітанні головнокомандувача.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у січні отримав $1 млн у спадок від американця українського походження і віддав їх на потреби армії,

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу Україні: Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі.

Читайте також: Перший нерадянський головнокомандувач: 10 приводів захоплюватися Залужним
Теги: орден Щастя Валерій Залужний Facebook Україна Герой України військові війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США
Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США
26 сiчня, 00:50
День пам'яті Героїв Крут: Залужний звернувся до українців
День пам'яті Героїв Крут: Залужний звернувся до українців
29 сiчня, 11:30
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
26 сiчня, 13:14

Суспільство

Російська ракета в Краматорську вбила директорку школи та її чоловіка. Історія подружжя
Російська ракета в Краматорську вбила директорку школи та її чоловіка. Історія подружжя
Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм
Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм
Верещук розповіла, як відбуватиметься евакуація людей із небезпечних регіонів
Верещук розповіла, як відбуватиметься евакуація людей із небезпечних регіонів
Перепис населення може бути проведено в «Дії»: деталі від міністра
Перепис населення може бути проведено в «Дії»: деталі від міністра
В Україну суне похолодання: прогноз погоди на 5 лютого
В Україну суне похолодання: прогноз погоди на 5 лютого
Іноземні документи й надалі прийматимуться Україною без апостиля – рішення Уряду
Іноземні документи й надалі прийматимуться Україною без апостиля – рішення Уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7360
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
6106
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
5593
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
5590
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту