Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм

Війна ще більше згуртувала давніх друзів Залужного та Шапталу

Генерал розповів, що із ювіляром вони дружать майже все життя

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний тепло привітав друга з ювілеєм.

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«Мій Друг, Герой України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Шаптала сьогодні відзначає 50-річчя», – поділився Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Генерал розповів, що із ювіляром вони дружать майже все життя, гідно пройшли військові шляхи, досягнувши їх вершин, і, головне, залишились людьми.

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«Війна згуртувала нас, підкреслила сутність. Мужність, виваженість і людяність Сергія Олександровича проявилися з перших днів російського вторгнення у 2014-му році. Орден Богдана Хмельницького та «Золота зірка» Героя України це тільки доводять. Як і те, що старший син обрав шлях батька і є офіцером Збройних Сил України.

Безсонні ночі, десятки годин напруженої роботи, тисячі документів – все для забезпечення боєздатності війська, все для прийдешньої Перемоги.

Дякую за дружбу, за надійне плече і підтримку! За самовіддану службу своєму народові! Честь служити пліч-о-пліч у цей трагічний і величний час!

Многії літа, мій Друже! Щастя вашій прекрасній родині! Хай повниться ваш славетний козацький рід! Хай квітне наша Україна!», – ідеться у вітанні головнокомандувача.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у січні отримав $1 млн у спадок від американця українського походження і віддав їх на потреби армії,

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу Україні: Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі.