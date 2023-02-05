Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм
Генерал розповів, що із ювіляром вони дружать майже все життя
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний тепло привітав друга з ювілеєм.
«Мій Друг, Герой України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Шаптала сьогодні відзначає 50-річчя», – поділився Залужний на своїй сторінці у Facebook.
Генерал розповів, що із ювіляром вони дружать майже все життя, гідно пройшли військові шляхи, досягнувши їх вершин, і, головне, залишились людьми.
«Війна згуртувала нас, підкреслила сутність. Мужність, виваженість і людяність Сергія Олександровича проявилися з перших днів російського вторгнення у 2014-му році. Орден Богдана Хмельницького та «Золота зірка» Героя України це тільки доводять. Як і те, що старший син обрав шлях батька і є офіцером Збройних Сил України.
Безсонні ночі, десятки годин напруженої роботи, тисячі документів – все для забезпечення боєздатності війська, все для прийдешньої Перемоги.
Дякую за дружбу, за надійне плече і підтримку! За самовіддану службу своєму народові! Честь служити пліч-о-пліч у цей трагічний і величний час!
Многії літа, мій Друже! Щастя вашій прекрасній родині! Хай повниться ваш славетний козацький рід! Хай квітне наша Україна!», – ідеться у вітанні головнокомандувача.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у січні отримав $1 млн у спадок від американця українського походження і віддав їх на потреби армії,
Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу Україні: Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі.
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