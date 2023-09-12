Рада обговорює пожиттєвий контроль за деклараціями чиновників та депутатів

Якщо в ексчиновника звідкись раптом з'являться гроші, це стане приводом для проведення розслідування

Народні депутати проголосували за прийняття закону про декларування, і негайне відкриття всіх декларацій також підтримають. Це станеться одразу після отримання законопроєкта від президента Зеленського, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Парламентарій підкреслив, що є активна дискусія з приводу законопроєкта щодо публічно значимих осіб і про їх довічний статус.

За словами Гетманцева, ідеться про те, що заходи посиленого контролю повинні бути щодо депутатів, чиновників високого рангу й депутатів місцевих рад пожиттєво.

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Голова комітету навів приклад, що якщо у колишнього депутата через кілька років після каденції раптом з’являться гроші, і він не зможе пояснити, звідки саме, то банк повинен буде заблокувати ці операції. Далі проводитиметься розслідування, а його результати будуть передані до правоохоронних органів.

Данило Гетманцев зазначив, що на сьогодні у Верховній Раді тривають дебати, чи має цей статус діяти лише протягом трьох років після завершення каденції або після звільнення чиновника, чи має бути пожиттєвим.

Народний обранець підкреслив, що підтримує пожиттєвий статус, що, за його словами, відповідає законам і директивам Європейського Союзу, де якраз і діє така норма.

Гетманцев розповів, що відповідна вимога до нашої держави надійшла від ЄС, і для того, щоб розпочалися перемовини щодо вступу, закон має бути прийнятий. Він також додав, що дискусія з цього приводу у Раді йде «дуже важко».

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Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупційних скандалів. Він запевнив, що винних чекатимуть покарання та наслідки, зокрема кадрові, а згодом і кримінальна відповідальність, бо інакше відсутність справедливості зруйнує нас достатньо швидко.