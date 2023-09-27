Генерал Тарнавський заінтригував гарними новинами із таврійського напрямку (відео)

Українські військові стабільно просуваються та знищують окупантів

На таврійському напрямку, де триває контрнаступ ЗСУ, варто чекати на добрі новини. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«Таврійський напрямок. Будуть гарні новини», – написав він.

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Крім того, Тарнавський зазначив, що українські військові стабільно просуваються та знищують росіян. Він також показав відео роботи підрозділу аеророзвідки «Кобра» та один з таких випадків.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.