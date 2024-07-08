Українка спробувала перевезти нареченого через кордон у несподіваному місці (фото)

Тепер на чоловіка чекає адміністративна відповідальність, а його кохана може отримати кримінальне покарання за спробу незаконного переправлення особи через кордон

У пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса. Про це інформує Держприкордонслужба.

«Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса. Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою. Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією. Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок», – йдеться в повідомленні.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон фото: Держприкордонслужба

Чоловік намагався проїхати непоміченим фото: Держприкордонслужба

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

До слова, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних. Причиною є фейки про додаток.