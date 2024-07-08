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Українка спробувала перевезти нареченого через кордон у несподіваному місці (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українка спробувала перевезти нареченого через кордон у несподіваному місці (фото)
Чоловік намагався перетнути кордон, сховавшись за спинками задніх сидінь автомобіля
фото: Держприкордонслужба

Тепер на чоловіка чекає адміністративна відповідальність, а його кохана може отримати кримінальне покарання за спробу незаконного переправлення особи через кордон

У пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.  Про це інформує Держприкордонслужба.

«Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса. Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою. Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією. Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок», – йдеться в повідомленні.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон
Чоловік намагався незаконно перетнути кордон
фото: Держприкордонслужба
Чоловік намагався проїхати непоміченим
Чоловік намагався проїхати непоміченим
фото: Держприкордонслужба

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. 

До слова, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних. Причиною є фейки про додаток.

Читайте також: Чоловіки, які оновили дані у «Резерв+» можуть отримати повістку на вулиці – Міноборони
Теги: Харків Держприкордонслужба чоловік кордон картина

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