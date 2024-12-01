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Росія відправила 70-річного серба в окупований Луганськ перевиховувати українських дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія відправила 70-річного серба в окупований Луганськ перевиховувати українських дітей
Серб Светислав Стоянович заявляв, що «Україна для Заходу – лише пішак на шахівниці», а серби ставляться до «СВО» вкрай позитивно
фото з відкритих джерел

«Моя сім'я завжди ставилася з великою симпатією до Росії. Тут мене прийняли як рідного. У Луганську мені добре»

70-річний серб Светислав Стоянович, який 40 років працював вчителем математики у Сербії, з виходом на пенсію вирушив до окупованого Луганська і став вчителем математики у гімназії №60. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Освітні окупанти: від бурятів до сербів. Хто перевиховує українських дітей».

У переїзді йому посприяло представництво Росспівробітництва в Сербії (Російський дім у Белграді). Після того, як він влаштувався вчителем, чоловікові виділили кімнату в одному з гуртожитків.

«Моя сім'я завжди ставилася з великою симпатією до Росії, її народу та історії, тому таке рішення було цілком природним. Тут мене прийняли як рідного. У Луганську мені добре: я працюю з дітьми, займаюся улюбленою справою», – розповідав Стоянович журналістам. За його словами, він сприймає боротьбу росіян як свою власну, а роботу в Луганську – як «особистий внесок у загальне прагнення правди, справжніх цінностей та захисту православ'я».

Апелюючи до своєї математичної освіти, серб в інтерв’ю російським пропагандистам заявляв про те, що всі люди – родичі, і тільки росіяни та серби це розуміють: «Такого відношення до націй і народів, віросповідання, раси та інших відмінностей, крім як у Росії немає більше ніде, тільки ще в Сербії…».

Зазначається, що Стоянович з дитинства знайомився з російською культурою, має вдома «тисячі» російських книжок. У Сербії чоловік, який тепер бере участь у російських воєнних злочинах, перебуває у президії сербсько-російського товариства.

Риторика серба співзвучна із російською пропагандою про «колективний Захід, який влаштовує війни за ресурси та колонізації». В одному з інтерв’ю російському медіа Стоянович заявив, що «Україна для Заходу – лише пішак на шахівниці», а серби ставляться до «СВО» вкрай позитивно.

Светислав Стоянович цьогоріч навіть опинився у п’ятірці кращих іноземних викладачів Росії. Пропагандистські ЗМІ називають Стояновича «сербом, який всією душею вболіває за Росію» та «символом міжнародної дружби та освіти».

Нагадаємо, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідну кваліфікацію вже отримали вчителі-колаборанти з Чаплинської середньої школи №1. За інформацією ЦНС, серед основних завдань для вчителів-«наставників» – уміння виявляти «неблагонадійних» учнів, тобто тих, хто підтримує проукраїнські погляди, а також активне сприяння асиміляції українських дітей.

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». 

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Теги: окупанти діти Україна Луганськ чоловік росіяни

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