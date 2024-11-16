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У Кривому Розі чоловік обікрав військового майже на пів мільйона гривень

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Кривому Розі чоловік обікрав військового майже на пів мільйона гривень
Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту та отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку
фото: Національна поліція

Злочин стався на базі відпочинку, де 30-річний зловмисник познайомився з потерпілим

У Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.

Злочин стався у липні на базі відпочинку, де 30-річний зловмисник познайомився з потерпілим. Коли він дізнався, що його новий знайомий – військовий, то вирішив скористатися цим. Підозрюваний дочекався, щоб чоловік заснув та обікрав його.

30 жовтня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Раніше у Києві 35-річний крадій пограбував медсестру столичної дитячої лікарні «Охматдит».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.

Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.

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Теги: штраф викрадення Володимир Зеленський Охматдит президент поліція чоловік законопроєкт

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