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Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» прокоментував тривожні дані про евакуацію поранених

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» прокоментував тривожні дані про евакуацію поранених
Комбриг 72 окремої механізованої бригади: Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат
фото з відкритих джерел

Олександр Охріменко: Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх

Не зважаючи на проведення евакуації у Вугледарі під час активних бойових дій, неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Про це комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко розповів в інтервʼю «Главкому».

«Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати», – пояснив полковник. 

За словами Охріменка, під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх, зауважує комбриг.

«Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат, але це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази», – наголосив Охріменко.

Переважну більшість поранених вдалося евакуювати з Вугледара. На фото поранений у Вугледарі, доправлений до стабілізаційного пункту
Переважну більшість поранених вдалося евакуювати з Вугледара. На фото поранений у Вугледарі, доправлений до стабілізаційного пункту
фото: Валентин Кузан, пресслужба 72 ОМБР

Водночас, як цитують ЗМІ підрахунки російської служби ВВС щодо втрат росіян: за 2022-2023 роки, відколи «Чорні запорожці» тримали оборону Вугледара, лише дві російські бригади морської піхоти, 155-та та 40-а, втратили тут понад 2100 своїх солдатів. 

Олександр Охріменко ж вважає, що за два з половиною роки втрати противника насправді в рази більші, ніж вказує дослідження.

За його словами, лише від 28 вересня по 2 жовтня, за даними із засобів повітряної розвідки, з доповідей командирів батальйонів, підрозділів, які виконували завдання на лінії зіткнення, було знищено понад 400 російських військовослужбовців.

«Це буквально за кілька днів штурмів противника на позиції нашої бригади. Крім того, за ці чотири дні тільки на напрямку дій одного з батальйонів, а саме на південно-східному напрямку міста Вугледар, було знищено більше 50 одиниць техніки. Посаджено і збито, заглушено системами радіоелектронного захисту близько 500 одиниць ворожих БпЛА», – проінформував комбриг. 

Стосовно втрат росіян за всю битву за Вугледар, то на думку Охріменка, втрати більші в три-чотири рази, аніж йдеться у дослідженні ВВС.

Нагадаємо, полковнику Олександру Охріменку випала місія очолити легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців у той час, коли Вугледар, який вона обороняла понад два роки, уже був у ворожому напівоточенні.

28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Військові не коментують кадрові ротації, але вочевидь, завдання новопризначеного комбрига полягало саме в тому, щоб вивести останні підрозділи зі зруйнованого міста.

За кілька днів, 2 жовтня, Генштаб офіційно повідомив про те, що українські військові вийшли з Вугледара

«Главком» отримав нагоду поспілкуватися з полковником Олександром Охріменком та розпитати про те, як 72-га виходила з Вугледара, чому її не виводили раніше, не чекаючи загрозливого напівоточення, та яка ситуація зараз на цій ділянці фронту.

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Теги: Генштаб машини військові солдат втрати полковник Вугледар комендатура

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