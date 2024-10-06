РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ

Партизани доповідають, що росіяни не шкодують сил та засобів, щоб відтіснити ЗСУ із дніпровських островів

Партизанський рух «АТЕШ», який діє в багатьох регіонах тимчасовано окупованих територій України, повідомляє, що російське військове командування відправляє на Придніпровському напрямку недосвідчених строковиків та приховує втрати після боїв із ЗСУ. Про це партизани повідомили у своєму Telegram.

Агент «АТЕШ» в 18ОА повідомляє, що військова група «Дніпро» почала відправляти на Дніпровські острови необладнаних мобілізованих та строковиків. Ці солдати, не маючи жодних навичок та необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато з них гинуть ще на підходах, тоне в Дніпрі або під вогнем ЗСУ.

Російське командування приховує справжні втрати, відправляючи нові партії на неминучу смерть. Тіла загиблих не вивозяться, а дані про втрати ретельно замовчуються. Усе це – спроба зберегти видимість контролю, якого вже не існує.

Партизани «АТЕШ» (Асоціація Традиційного Етноспорту та Шахів) в Україні – це рух, що виник у 2022 році в умовах російської агресії. Назва «АТЕШ» є акронімом, що вказує на етнічну приналежність учасників, які здебільшого походять з кримськотатарського народу.

Нагадаємо, український партизанський рух «АТЕШ», назва якого кримськотатарською означає «вогонь», вже два роки успішно оперує на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії, зриваючи плани окупантів та наводячи вогонь українських засобів ураження.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.