Глава МЗС Британії обнадіяв заявою про дозвіл на удари вглиб РФ

Дозвіл на удари по території Росії Україна може отримати вже у цьому році

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року. Про це очільник британського МЗС повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року», – сказав Леммі.

Як повідомляє британська розвідка, після дозволу на удари вглиб РФ, становище росіян значно погіршиться. Леммі заявив, що російська економіка в поганому стані. До того ж, кремлівському правителю «буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав».

Очільник МЗС підкреслив військові успіхи у війні проти російських окупантів, яких вдалось добитись Україні.

«Їй вже вдалось відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна із Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюсь, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість», – констатував Леммі.

Раніше стало відомо, що Девід Леммі вважає, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025-го та 2026 року.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що удари по цілях глибоко всередині Росії американською та іншою західною зброєю не мають великого значення для захисту України від агресії.

До слова, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу. Він, зокрема, подякував військовим, яким вдалося вразити арсенали зброї на території РФ. Глава держави також зазначив, що зробити це ЗСУ змогли українською зброєю.