Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 13 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 13 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 933-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Володимио Зеленський, Facebppk

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18061 (+52) од,
  • РСЗВ – 1185 (+1) од,
  • засоби ППО – 945 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3071 (+10) 
Втрати Росії у війні станом на 13 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 13 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нині триває 933-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія війна Генштаб втрати росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна знову змусила світ повірити у свою перемогу
На Заході незабаром з'явиться черга з «батьків перемоги». І ось чому
15 серпня, 15:52
Всі оперативні групи працюють на місцях
Нічна атака на Київщину: влада повідомила про наслідки
15 серпня, 13:58
Олександр Гусаренко був щедро обдарований найкращими людськими якостями, позитивними рисами характеру і чеснотами
Загинув під час штурму Авдіївки. Згадаймо Олександра Гусаренка
23 серпня, 09:00
Всього йдеться про 162 об’єкта укріплень у Сумській області
Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками
23 серпня, 08:29
Виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв.м
Обстріл Харківщини: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих
23 серпня, 11:37
Путін назвав Лукашенка «мудрим політиком, здатним приймати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях»
Путін відзначив Лукашенка найвищою нагородою Росії
30 серпня, 10:42
Пошкоджено обласний Центр спортивної медицини і реабілітації
Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)
4 вересня, 10:00
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5 вересня, 08:10
Названо причину забруднення річки Сейм
Названо причину забруднення річки Сейм
10 вересня, 14:47

Події в Україні

Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
Втрати ворога станом на 13 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем
Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)
На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
21K
«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів
19K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
16K
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
15K
Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото могили в Ізраїлі
8553
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua