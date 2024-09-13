Втрати ворога станом на 13 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 13 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 13 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8671 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
- артилерійських систем – 18061 (+52) од,
- РСЗВ – 1185 (+1) од,
- засоби ППО – 945 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)
Нині триває 933-й день повномасштабної війни в Україні.
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