Вища кваліфікаційна комісія суддів закликала Громадську раду доброчесності до політичної нейтральності



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Членами ГРД можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які відповідають критерію політичної нейтральності, - ВККСУ

Громадська рада доброчесності звинуватила Вищу кваліфікаційну комісію суддів України в тому, що запропонований графік співбесід з 59 суддями було «оприлюднено лише 11 березня 2019 року, тобто у строк, менший від того, що ВККСУ визначила ГРД для надсилання висновків чи подання інформації», та, начебто, «унеможливлює належну участь ГРД» у процесі оцінювання суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє:

11 березня 2019 року Комісією стосовно 59 суддів дійсно було опубліковано повідомлення про продовження проведення співбесід за результатами дослідження досьє в межах кваліфікаційного оцінювання.

Комісія звертає увагу на те, що співбесіди, як і анонсувалось, продовжувались після перерви, оголошеної не пізніше 01 листопада 2018 року — з початку активної фази конкурсів до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. Про початок співбесід з цими та іншими суддями Комісія проінформувала ГРД ще 08 грудня 2017 року та 06 лютого 2018 року.

Для відновлення участі у кваліфікаційному оцінюванні у ГРД було від чотирьох до одинадцяти місяців на вивчення досьє та наявних матеріалів щодо суддів і подання Комісії інформації або висновків. ГРД такою можливістю не скористалася.

Вважаємо недоречними заклики ГРД щодо відкладення запланованих співбесід із суддями, оскільки об’єктивно не існує обставин, що перешкоджають їх проведенню. Натомість існує нагальна потреба у якнайшвидшому завершенні якісного кваліфікаційного оцінювання суддів.

Недоречною є також вимога збільшення прозорості процедур оцінювання. Комісія наголошує, що за висновками міжнародних експертів, процедури оцінювання у всіх без винятку процесах, що здійснює ВККСУ, є найпрозорішими у світі, а подальша їх транспарентність несе загрози для незалежності осіб, стосовно яких ці процедури здійснюються.

Зауважуємо, що строки подання документів ГРД до Комісії були відкориговані на прохання ГРД вже на початку 2019 року й повідомляємо, що Комісія буде інформувати ГРД про динаміку визначення графіка співбесід із суддями в процедурі кваліфікаційного оцінювання.

Комісія готова надати ГРД необхідну консультативну допомогу щодо оптимізації менеджменту виконання великих обсягів роботи згідно до повноважень, передбачених законом.

У ситуації надзвичайно гострої політичної боротьби під час президентських виборів та наступних парламентських виборів, окремо звертаємо увагу всіх зацікавлених сторін, що відповідно до приписів статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» членами ГРД можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які, зокрема, відповідають критерію політичної нейтральності. Тому ВККСУ розраховує, що члени ГРД доброчесно поставляться до дотримання зазначеного критерію та своїми діями сприятимуть завершенню судової реформи та кваліфікаційного оцінювання суддів, участь в якому вперше в історії країни було надано законодавцем громадянському суспільству.

Додатково повідомляємо, що 15 березня 2019 року Комісією було внесено зміни до графіка співбесід з 5 суддями, стосовно яких здійснюється процедура кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення. Про дату співбесіди буде оголошено пізніше. Таким чином, ГРД матиме можливість підготувати висновки або інформацію.