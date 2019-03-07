У фінальному рейтингу конкурсу до Верховного Суду ВККСУ врахувала 78% висновків ГРД



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7 березня ВККСУ направить документи з рекомендацією на призначення 78 переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя

Застосування категорії «недоброчесні» до переможців, які успішно використали своє право на відповідь під час конкурсу до Верховного Суду некоректно - ВККСУ

Всі висновки Громадської ради доброчесності (ГРД) щодо суддів із сумнівною репутацією були досліджені на засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Про це сказав член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Михайло Макарчук.

«Хочу звернути увагу, що всі висновки Громадської ради доброчесності були предметом дослідження на засіданнях колегій. Всі ті претензії, які були висловлені конкретно кожним кандидатом, були досліджені. Кандидати надавали по всіх, особливо з майнових питань, документи. І вони також нами були досліджені за участю представників ГРД. Тому говорити про те, що комісія щось не дослідила з тих «закидів», які були в ГРД, не можна. Інше питання, що не завжди представники ГРД погоджуються з поясненнями, але в нас немає такого права — не давати оцінку тим обставинам, тим поясненням і тим документам, які надавали кандидати», - пояснив Макарчук.

Він також звернув увагу на наявність кандидатів у процесі конкурсного відбору до Верховного суду, яких ВККСУ визнала невідповідними без висновків ГРД.

«Тому ми до своєї роботи ставилися дуже відповідально і перевіряли всіх кандидатів, а не тільки тих, де були висновки ГРД», - зауважив член ВККСУ.

Водночас, голова ВККСУ Сергій Козьяков нагадав, що «в законі немає обов’язку Комісії погоджуватися з усіма негативними висновками».

«Ми саме так зробили: не погодилися з усіма негативними висновками минулого разу ( під час першого конкурсу до Верховного суду — ред.) і зараз», - зазначив Козьяков.

Як повідомлялося, 6 березня ВККСУ завершила конкурс до Вищого антикорупційного суду та Верховного суду, затвердивши списки переможців.

Того ж дня Громадська рада доброчесності зазначила, що до рейтингового списку переможців-кандидатів на 78 вакантних посад у чотирьох касаційних судах у складі Верховного потрапили 16 фігурантів списку «31 недоброчесний», оприлюдненого ГРД наприкінці лютого 2019 року.

Нагадаємо, що 02 серпня 2018 року оголошено другий конкурс до Верховного Суду. Комісія отримала 659 заяв про участь у конкурсі, а допущено було 566 кандидатів. У складенні анонімного тестування взяли участь 525 кандидатів, а в написанні практичного завдання — 316. За результатами спеціальної перевірки до етапу співбесід було допущено 235 кандидатів.

За період фінального етапу другого конкурсу до Верховного Суду «Дослідження досьє та співбесіди» 46 кандидатів із 235 не підтвердили своєї здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді. Таким чином, зі 189 кандидатів Комісія сформувала рейтинг до найвищої судової інстанції України.

7 березня ВККСУ направить документи з рекомендацією на призначення 78 переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя.