У залізничній катастрофі в Індії загинули сотні людей, Угорщина оскандалилася «миротворчим» відео: головне за ніч

В Індії зіштовхнулися три потяги

Катастрофа з потягами в індійському місті Баласор забрала життя понад 200 осіб, ще майже тисяча – поранені. Уряд Угорщини опублікував «миротворче» відео, у якому не позначив на мапі Крим як частину території України. Тим часом Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контрнаступу. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 3 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Залізнична катастрофа в Індії

В індійському місті Баласор учора, 2 травня, зіштовхнулися товарний і два пасажирських потяги. Кількість загиблих станом на ранок 3 червня зросла до 288 осіб. Рятувальна операція продовжується.

У місті Баласор у штаті Одіша кілька вагонів вантажного потяга Bengaluru-Howrah SuperFast Express зійшли з рейок та впали на сусідню колію. Після цього з ними зіштовхнувся пасажирський потяг Coromandel Express.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Провокаційне відео уряду Угорщини

Уряд Угорщини опублікував відео з закликом до якнайшвидшого миру в Україні, у якому не позначив Кримський півострів на мапі як частину території нашої країни. Про це пише угорське видання Nepszava.

Угорський уряд закликав до мирних переговорів і припинення вогню, а на тлі цих слів показав мапу України, де територія нашої країни позначена червоним кольором, а Крим – зеленим, як і всі навколишні території.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чому Україна приховує дату початку контрнаступу? Відповідь Генштабу Естонії

Україна, схоже, навмисно приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити їх перейти до оборони. Про це повідомляє ERR.

Українські захисники продовжують створювати підґрунтя для контрнаступу. Так, вони намагаються зайняти найкращі позиції, порушити управління та логістику військ противника, знищувати техніку, яка могла б завадити контрнаступу, зокрема танки, артилерію та засоби протиповітряної оборони.

США оцінили рівень озброєності України перед контрнаступом

Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. Таку оцінку під час брифінгу дав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом на зараз. Коли вони почнуть (контрнаступ – «Главком»), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу «ми», то маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів», – заявив посадовець.

У «Шахедах» виявлено деталі з країн-союзниць

В іранських дронах «Шахед», якими Росія атакує українські території, знайшли деталі з країн, які є союзниками України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець припустив, що запчастини могли закуповуватися ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки дрони здебільшого вироблялися в 2019-2021 роках.