Орбан закликав Україну відмовитись від контрнаступу. Кулеба різко відповів

Кулеба: «Це збочена і хвора логіка, яка повністю провалилась у період з 2014 по 2022 роки»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан укотре закликав Україну відмовитися від контрнаступу й піти на переговори з Росією. У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції вкотре нагадав, за якої умови можливо уникнути контрнаступу. Його слова цитує «Європейська правда».

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Очільник МЗС наголосив, що Україна більше за будь-кого у світі хоче якнайшвидшого відновлення миру, однак він має бути справедливим, тобто передбачати насамперед відновлення територіальної цілісності.

«Тому коли хтось починає казати: не треба контрнаступу, давайте переговори, – то якщо ви такі розумні, то ви і переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде ніякого контрнаступу», – заявив Кулеба.

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Міністр відкинув постійні спроби «підходити до вирішення проблем через призму того, що Україна має чимось поступитись для того, щоб було рішення».

«Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилась у період з 2014 по 2022 роки. Хочете допомогти – використовуйте свої зв’язки і контакти і переконайте Путіна вийти з України», – зауважив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом» він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється. На цю заяву вже відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він нагадав, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

Раніше Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном. Політик також підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.