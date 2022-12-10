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Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято

Надія Карбунар
glavcom.ua
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
День прав людини відзначатимуть в Україні щороку 10 грудня
фото з відкритих джерел

10 грудня відзначатимемо День прав людини

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким День прав людини відзначатимуть в Україні щороку 10 грудня.

Саме цього дня у 1948 році Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини – документ, у якому проголосили невід'ємні права, що належать кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, відзначають День Альфреда Нобеля, Всесвітній день футболу. Також у цей день у США – День штату Міссісіпі, Таїланд – День Конституції, Аргентина – День соціального працівника, Намібія – Національний день жінок.

Крім того, у голлівудських зірок старт різдвяного сезону всі зараз готуються до новорічних канікул і публікують атмосферні фотографії в соціальних мережах.

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Теги: Аргентина свято Таїланд традиції

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