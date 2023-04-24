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«Ви – вороги української держави». Митрополит Онуфрій вилаяв журналістів (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ви – вороги української держави». Митрополит Онуфрій вилаяв журналістів (відео)
Митрополит Онуфрій назвав журналістів «5 каналу» ворогами української держави
скріншот з відео

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відмовився спілкуватися з журналістами та почав їх звинувачувати

Предстоятель Московської церкви митрополит Онуфрій заявив, що «5 канал» не працює на користь української держави, а навпаки – є ворогом України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

«Я маю до вас таке запитання: чому ви не працюєте на українську державу? Чого ви сюди прийшли? Ви не працюєте на українську державу. Ви – вороги української держави», – заявив митрополит.

Митрополит Онуфрій не став чекати на відповідь журналістки та відвернувся від неї, а потім пішов у супроводі вірян Московської церкви.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.  

До слова, парафіяни Московської церкви у Почаївській лаврі заявили, що «Путін – це наш правитель».

Крім того, вони вважають, що нібито це не Росія завдає ракетних ударів по Україні та вбиває людей, а це робить Бог.

Зазначимо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, ще 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: церква Митрополит Онуфрій Московська церква в Україні

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