«Ви – вороги української держави». Митрополит Онуфрій вилаяв журналістів (відео)

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відмовився спілкуватися з журналістами та почав їх звинувачувати

Предстоятель Московської церкви митрополит Онуфрій заявив, що «5 канал» не працює на користь української держави, а навпаки – є ворогом України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

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«Я маю до вас таке запитання: чому ви не працюєте на українську державу? Чого ви сюди прийшли? Ви не працюєте на українську державу. Ви – вороги української держави», – заявив митрополит.

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Митрополит Онуфрій не став чекати на відповідь журналістки та відвернувся від неї, а потім пішов у супроводі вірян Московської церкви.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.

До слова, парафіяни Московської церкви у Почаївській лаврі заявили, що «Путін – це наш правитель».

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Крім того, вони вважають, що нібито це не Росія завдає ракетних ударів по Україні та вбиває людей, а це робить Бог.

Зазначимо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, ще 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.