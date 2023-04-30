Око за око, зуб за зуб. Чого хочеться після цих довгих 14 місяців

Те, що все це називається «російською весною», погано характеризує зовсім не весну, а тих, хто її поганить своєю присутністю

Є сподівання, що росіяни теж сьорбнуть війни вдосталь

Єдине, чого я хочу після цих довгих 14 місяців – це справедливість у біблійному значенні слова. Око за око, зуб за зуб.

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Я розумію, що це важко досяжне бажання, але я сподіваюся, що вони теж сьорбнуть війни вдосталь. По самі ніздрі. І захлинуться в крові, лайні, розрусі та горі, які з собою принесли.

Я – атеїст, я знаю, що бога немає, але якби він був, він би мене зрозумів.

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Я не про помсту зараз говорю – я говорю про відплату за скоєне.

Те, що все це називається «російською весною», погано характеризує зовсім не весну, а тих, хто її поганить своєю присутністю.