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«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням
Народний депутат Артем Дмитрук лякає державу постанням
фото: СПЖ

Нардеп Артем Дмитрук пропонує терміново припинити «релігійні конфлікти», бо це не на часі

Якщо митрополит Онуфрій покличе, то нібито сотні тисяч вірян Московської церкви вийдуть на хресний хід проти влади. Про це заявив екснардеп від «Слуги народу» Артем Дмитрук, повідомляє Спілка православних журналістів.

За словами Дмитрука, церковні конфлікти нібито зараз «невигідні» Україні, тому що триває війна, а сварки «розхитують» положення всередині країни. Тому Дмитрук пропонує залишити Московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні.

«Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ – це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю парафіян. І зараз «поклич людей…» – заявив нардеп.
 
Дмитрук нагадав, що останній хресний хід Московської церкви налічував сотні тисяч людей, які нібито вийдуть проти влади, якщо «Онуфрій покличе». Нардеп не забув розхвалити митрополита та зазначив, що він «все правильно робить».
 
«Митрополит Онуфрій чинить дуже мудро, він не хоче зайвий раз розбурхувати суспільство, парафіян. Він дуже акуратно завжди висловлюється, бо розуміє, наскільки складна ситуація зараз», – зазначив Дмитрук.

Нардеп вважає «неправильним», що українське суспільство звільняється від наративів Московської церкви, а парафії Московського патріархату переходять до Православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, бо «владі не вигідно, щоби відбирали храми, палили храми, билися біля Лаври».

Проблему Дмитрук вбачає у тому, що нібито «внутрішній розкол церкви в Україні» висвітлюють російські ЗМІ, а українські спецслужби мають ретельніше контролювати це та врегулювати конфлікт.

Зазначимо, що Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині. У 2021 році його вигнали з фракції «Слуга народу». 

Нагадаємо, що черкаський митрополит УПЦ МП погрожував державі з домашнього арешту.  Одіозний митрополит російською мовою закликав вірян виходити на акції протесту за Московську церкву в Україні. Також Феодосій взявся погрожувати українській владі, яка очищує Києво-Печерську лавру від «руського міру». 

Теги: церква Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій Артем Дмитрук

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