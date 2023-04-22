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Російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців
У Росії з'являються нові кишенькові армії найманців
фото ілюстративне

Пригожин видав секрети про створення в Росії нових приватних військових компаній

Терорист, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин підтвердив факт створення компаніями «Газпром» та «Газпромнефть» приватної військової компанії «Потік» із величезними зарплатами. Про це повідомляє Gulagu.net.

Також Пригожин підтвердив факт відправлення Олегом Дерипаскою підрозділів на фронт. Понад 1000 охоронців та співробітників групи компаній Дерипаски були включені до спецпідрозділу і, крім цього, олігарх витратив чимало коштів для закупівлі озброєння та екіпірування.

Раніше повідомлялося, що плани створення кишенькових армій найманців у Росії вже виношують топові силовики і такі корпорації-гіганти, як «Газпром».

Свою приватну військову компанію (ПВК) під назвою «Конвой» вже створив навіть дрібний «герой русской вєсни» – кремлівський гауляйтер в окупованому Криму Сергій Аксьонов. 

Раніше Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої спецоперації проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

На думку аналітиків ISW, тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом.

Читайте також: Занепад «Вагнера». Хто замінить Пригожина та його армію вбивць 
Теги: росія Газпром війна ПВК Вагнера

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