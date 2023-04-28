Загиблих в Умані дітей неможливо впізнати, доля їхніх батьків невідома – Зеленський

Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані, 28 квітня 2023 року

Внаслідок ракетного удару по Умані загинули 15 людей

Загиблих дітей, внаслідок нічного ракетного удару по Умані на Черкащині, неможливо впізнати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Умань. Розбір завалів триває... Діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що російський терор можна перемогти лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць.

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Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 14:00 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже 15 людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

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У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».