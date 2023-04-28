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Загиблих в Умані дітей неможливо впізнати, доля їхніх батьків невідома – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загиблих в Умані дітей неможливо впізнати, доля їхніх батьків невідома – Зеленський
Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані, 28 квітня 2023 року
фото: glavcom.ua

Внаслідок ракетного удару по Умані загинули 15 людей

Загиблих дітей, внаслідок нічного ракетного удару по Умані на Черкащині, неможливо впізнати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

«Умань. Розбір завалів триває... Діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що російський терор можна перемогти лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 14:00 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже 15 людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: Володимир Зеленський Умань Черкащина ракета

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