Юринець: Закон про мову дасть результати за 5-15 років, але ухвалити його необхідно сьогодні



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Оксана Юринець вважає, що говорити з державою українці повинні українською мовою

Депутати подали до законопроекту про мову понад чотири тисячі поправок, що були опрацьовані, - нардеп

Ухвалення законопроекту про мову дасть результати за 5-15 років, але ухвалити його необхідно сьогодні. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявила народний депутат від «УДАРу», одна зі співавторів законопроекту про мову Оксана Юринець.



Як зазначила нардеп, ми 27 років робили експерименти з мовою, але настав час ухвалити повноцінний закон, бо ми в цій сфері маємо правову колізію.

«Так, цей закон не дасть миттєвих результатів. Швидше це зроблять квоти чи якісь інші умови. Дію саме цього закону ми відчуємо за 5, 10, 15 років. Але його ухвалення ми потребуємо вже сьогодні», - додала Юринець.

За її словами, настав час парламенту показати, що для нього важливий комплексний розвиток країни. Як приклад парламентар навела мовне законодавство Польщі та Франції. «Нам ще далеко до їхніх мовних законів. Але я б хотіла, щоб у нас було таке ж законодавство у сфері мови. Законодавство, що об’єднує країну. Ми повинні повернути статус нашій мові. Ми маємо дати шанс громадянам спілкуватися з державою українською мовою. Ми повинні думати однаково, говорити однаково», - наголосила народний депутат.



Юринець нагадала, що депутати подали до законопроекту про мову понад чотири тисячі поправок, що були опрацьовані. Тож парламентар висловила сподівання, що Верховна Рада таки ухвалить законопроект у другому читанні.



Разом з тим, за словами Оксани Юринець, вдома кожен має право спілкуватися тими мовами, які йому є близькими, але з державою українці повинні говорити українською.