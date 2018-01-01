Юрист розповіла, хто компенсує українцям зруйноване на Донбасі майно

Відсутність компенсації змусила багатьох громадян позиватися до Європейського суду з прав людини

Нещодавно ухвалений закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» перекладе всю відповідальність за відшкодування втраченого майна на Росію. Проте законодавчих норм, які змусили б РФ відшкодовувати збитки українським



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Відсутність компенсації змусила багатьох громадян позиватися до Європейського суду з прав людини

Нещодавно ухвалений закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» перекладе всю відповідальність за відшкодування втраченого майна на Росію. Проте законодавчих норм, які змусили б РФ відшкодовувати збитки українським громадянам, немає. Про питання компенсації зруйнованого на сході майна розповіла на прес-конференції у «Главкомі» Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

За словами юристки, у судовій практиці існують рішення національних судів, які перекладають відповідальність за відшкодування компенсації громадянам України на Російську Федерацію. Проте, російське законодавство не зобов’язує РФ виконувати подібні рішення наших судів. «Також наявна інша практика українських судів, яка зобов’язує Україну відшкодовувати за позовом громадян збитки за зруйноване майно. Проте, на даний момент жодне з цих рішень не виконано, і досі жоден громадянин України не отримав такої компенсації», - стверджує вона.

Віталія Лебідь зазначила, що відсутність компенсації змусила багатьох громадян позиватися до Європейського суду з прав людини. Згідно з практикою цього суду, відповідальність за захист прав власності на території, яка знаходиться між позицій сторін конфлікту, несе держава, до складу якої ця територія формально входить.

Дивіться запис прес-конференції:

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Відповідно до закону, Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованих територіях: свідоцтва про народження і смерть. Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам, покладається на Російську Федерацію. Також за українськими громадянами зберігається право власності на окупованих територіях.