З 28 січня найпопулярніші українські телеканали на супутнику будуть закодовані



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Щоб і далі дивитись українські телеканали через супутник, потрібно придбати тюнер з маркуванням «УТБ» та підключитись до одного з операторів супутникового телебачення – Viasat або XtraTV

28 січня українські канали на супутнику буде законодовано. До наступного вівторка їх можна дивитись у вільному доступі через будь-яку «тарілку». Але за тиждень ситуація кардинально зміниться.

Для «тарілки» потрібен новий тюнер

Відповідно до вимог законодавства та виробників фільмів та шоу, буде закодовано сигнал каналів 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН ТБ, Бігуді, СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм, Україна, НЛО TV, Індіго TV. Такі зміни давно назрівали: практика безкоштовного супутникового телебачення вже давно відійшла у минуле у світі, а кодування сигналу – обов’язкова міра для його захисту.

Продовжувати дивитись ці телеканали через супутник можна, якщо придбати новий тюнер. Замінювати тарілку не потрібно – вона лише приймає сигнал. Розкодовує сигнал тюнер – саме його потрібно придбати і встановити – попередні тюнери, якими глядачі користуються зараз, не призначені для розкодування сигналу.

Якщо не змінювати тюнер, то через «супутник» не можна буде дивитись 23 найпопулярніші українські телеканали.

Ефірне Т2, інтернет та кабельне ТБ – без змін

Для тих глядачів, які дивляться ТБ через цифрову антену Т2, ОТТ та IPTV, тобто через інтернет, або через кабельні мережі, нічого не зміниться.

Де придбати новий тюнер

Щоб і далі дивитись українські телеканали через супутник, потрібно придбати тюнер з маркуванням «УТБ» та підключитись до одного з операторів супутникового телебачення – Viasat або XtraTV.

Тюнер з маркуванням «УТБ» – єдиний сертифікований та підтримує систему кодування Verimatrix. Звертайте на це увагу, коли купуватимете пристрій. Придбати тюнер можна у роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет-магазинах, у майстрів з підключення супутникового обладнання, а також у операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV.

Більше інформації про підключення до супутникового телебачення можна отримати на сайтах та гарячих лініях операторів супутникового телебачення: Viasat (viasat.ua, 0800 502 096) та XtraTV (xtratv.com.ua, 067 7595759, 050 7595759, 093 7595759).