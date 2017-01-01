За 2017 рік у більшості сфер життя становище в Україні погіршилося — дослідження

Єдина сфера, де громадяни відзначили поліпшення ситуації — це обороноздатність країни

На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні в 2017 році істотно погіршилося. Такі дані були оприлюднені Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, які Фонд отримав в результаті загальнонаціонального дослідження, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єдина сфера, де громадяни відзначили поліпшення ситуації — це обороноздатність країни

На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні в 2017 році істотно погіршилося. Такі дані були оприлюднені Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, які Фонд отримав в результаті загальнонаціонального дослідження, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Згідно з опублікованими даними, найбільш негативні зміни сталися: у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 87% населення, в економічному становищі України (72%), у рівні стабільності (72%), ставленні громадян до влади (69%), упевненості громадян у завтрашньому дні (67,5%), рівні добробуту родини (63%), ситуації зі злочинністю (62%), охороною здоров’я (61%), у ставленні влади до громадян (60%).

Окрім того, переважно погіршення ситуації було зазначене в соціальному захисті (50%), оплаті праці (49%), дотриманні законності державними службовцями (47%), освіті (42%), пенсійному забезпеченні (39%).

Переважно нічого не змінилося у таких сферах, як становище україномовного населення (64%), становище російськомовного населення (60%), становище релігійних та етнічних меншин (59%), рівень свободи слова (44%), рівень демократії (44%), міжнаціональні стосунки (43%). Розділилися думки щодо становища у сфері прав людини (40% вважають, що ситуація не змінилася, а 39% – що змінилася на гірше).

Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще позначили 39% населення (на гірше – 21%). Майже поділилися думки щодо міжнародного іміджу України: 24% громадян вважають, що імідж змінився на краще, 34% – на гірше, і 28% думають, що він не змінився. У цілому ситуація в країні, на думку 69% населення, змінилася на гірше (у 2016 р. – 73%).

Якщо порівняти з минулим роком, зазначають у Фонді, то в 2016-му певні зміни на гірше громадська думка відзначала у сфері охорони здоров’я (у 2016 році погіршення відзначали 53%, у 2017 р. – 61%), в освіті (відповідно, 36% і 42%), в дотриманні прав і свобод громадян (32% і 39%).

Водночас у певних сферах населення помітило явні зміни на краще: у 2016 році лише 4% населення угледіли зміни на краще в пенсійному забезпеченні, у 2017 р. таких вже 22,5% (зміни на гірше позначили 49%, у 2016 р. – 49%) та у оплаті праці – зміни на краще у 2016 р. позначили лише 3%, тоді як у 2017 р. – 15%.

Довідка. Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.