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    За 2017 рік у більшості сфер життя становище в Україні погіршилося — дослідження

    Єдина сфера, де громадяни відзначили поліпшення ситуації — це обороноздатність країни
    На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні в 2017 році істотно погіршилося.  Такі дані були оприлюднені Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, які Фонд отримав в результаті загальнонаціонального дослідження, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова  з 15 по 19 грудня
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    Єдина сфера, де громадяни відзначили поліпшення ситуації — це обороноздатність країни

    На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні в 2017 році істотно погіршилося.  Такі дані були оприлюднені Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, які Фонд отримав в результаті загальнонаціонального дослідження, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова  з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    Згідно з опублікованими даними, найбільш негативні  зміни сталися: у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 87% населення, в економічному становищі України (72%), у рівні стабільності (72%), ставленні громадян до влади (69%), упевненості громадян у завтрашньому дні (67,5%), рівні добробуту родини (63%),  ситуації зі злочинністю (62%), охороною здоров’я (61%), у  ставленні влади до громадян (60%).

    Окрім того, переважно погіршення ситуації було зазначене в соціальному  захисті (50%), оплаті праці (49%), дотриманні законності державними службовцями (47%), освіті (42%), пенсійному забезпеченні (39%).

    Переважно нічого не змінилося у таких сферах, як становище україномовного населення (64%), становище російськомовного населення (60%),  становище релігійних  та етнічних меншин (59%),  рівень свободи слова (44%), рівень демократії (44%), міжнаціональні стосунки (43%). Розділилися думки щодо становища у сфері прав людини (40% вважають, що ситуація не змінилася, а 39% – що змінилася на гірше).

    Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще позначили 39% населення (на гірше – 21%). Майже поділилися думки щодо міжнародного іміджу України: 24% громадян вважають, що імідж змінився на краще, 34% – на гірше, і 28% думають, що він не змінився. У цілому ситуація в країні, на думку 69%  населення, змінилася на гірше (у 2016 р. – 73%).  

    Якщо порівняти з минулим роком, зазначають у Фонді, то в 2016-му певні  зміни на гірше громадська думка відзначала у сфері охорони здоров’я (у 2016 році погіршення відзначали 53%, у 2017 р. – 61%),  в освіті (відповідно, 36% і 42%), в дотриманні прав і свобод громадян (32%  і 39%).

    Водночас у певних сферах населення помітило явні зміни на краще: у 2016 році лише 4% населення  угледіли зміни на краще в пенсійному забезпеченні, у 2017 р. таких вже 22,5% (зміни на гірше позначили 49%, у 2016 р. – 49%) та у оплаті праці – зміни на краще у 2016 р. позначили лише 3%, тоді як у 2017 р. – 15%. 

    Довідка. Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова  з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства  Нідерландів.

    фінансування
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