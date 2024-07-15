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За минулі вихідні понад 60 людей загинуло на водоймах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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За минулі вихідні понад 60 людей загинуло на водоймах
З початку цього року на водоймах загинули 672 людини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях

66 осіб, серед них 10 дітей, потонули у водоймах минулими вихідними. Натомість 11 осіб, зокрема чотирьох дітей, вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС.

Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них – 76 дітей.

«Шановні громадяни! Вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей!» – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей.

Нагадаємо, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.

Також під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років.

До слова, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.

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Теги: ДСНС водойма смерть смерть на воді

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