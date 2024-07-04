У Києві на Оболоні палає складське приміщення (відео)
У Києві горить чотириповерхова складська будівля
Сьогодні, 4 липня, загорілося складське приміщення в Оболонському районі Києва. Про це у коментарі rbc.ua повідомив речник ДСНС України у місті Павло Петров.
«За попередньою інформацією, у нас горить чотириповерхова складська будівля. Площа вже уточнюється, пожежно-рятувальні підрозділи на місці. Зараз будуть додатково заучені ще сили», – сказав Павло Петров.
Зазначається, що екстрені служби приїхали на місце пожежі.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві сталася пожежа у Подільському районі. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, о 17:19 вогнеборці локалізували, а о 18:24 пожежу було ліквідовано.
До слова, 2 липня у Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.
Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає. Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.
Також раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м кв.
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