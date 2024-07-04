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У Києві на Оболоні палає складське приміщення (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві на Оболоні палає складське приміщення (відео)
Чорний дим огортає район Оболоні
фото: скріншот відео

У Києві горить чотириповерхова складська будівля

Сьогодні, 4 липня, загорілося складське приміщення в Оболонському районі Києва. Про це у коментарі rbc.ua повідомив речник ДСНС України у місті Павло Петров.

«За попередньою інформацією, у нас горить чотириповерхова складська будівля. Площа вже уточнюється, пожежно-рятувальні підрозділи на місці. Зараз будуть додатково заучені ще сили», – сказав Павло Петров.

Зазначається, що екстрені служби приїхали на місце пожежі. 

Нагадаємо, що сьогодні у Києві сталася пожежа у Подільському районі. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, о 17:19 вогнеборці локалізували, а о 18:24 пожежу було ліквідовано.

До слова, 2 липня у Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.

Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає. Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.

Також раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м кв.

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Теги: Київ пожежа ДСНС Україна

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